スキンケア感覚で使える日やけ止め「スキンアクア」が進化！新色「ホワイト」の追加と全色リニューアルにより、“選べる透明感※2”と“続けたくなる使い心地”をさらに高めました。SPF50+、PA++++で紫外線から肌を守りながら、べたつきにくく、肌にフィットする仕上がり。トーンアップUVエッセンスは2026年2月2日発売、先行販売は12月1日より一部店舗・ECでスタートします♪ トーンアップUVシリー