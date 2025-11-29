スキンアクア新色ホワイト登場♡透明感ロック処方で日やけ止め進化

スキンケア感覚で使える日やけ止め「スキンアクア」が進化！新色「ホワイト」の追加と全色リニューアルにより、“選べる透明感※2”と“続けたくなる使い心地”をさらに高めました。SPF50+、PA++++で紫外線から肌を守りながら、べたつきにくく、肌にフィットする仕上がり。トーンアップUVエッセンスは2026年2月2日発売、先行販売は12月1日より一部店舗・ECでスタートします♪

トーンアップUVシリーズの新色と特徴

新色「ホワイト」登場

どんなパーソナルカラーにも自然な透明感※2を仕込めるホワイトは、色選びに迷う方や学生にも取り入れやすい新色です。

透明感※2ロック処方にリニューアル



コーティング成分でカラーパールとUVカット成分を肌に密着。汗・水に強く、塗りたての美しさが長持ちします。

ピタっとさらさらの使用感



肌にフィットしつつべたつきにくく、メイク前にも使いやすいテクスチャー。バイカラーと新グラデーションデザインで見た目も大人カワイイ♡

SPF50+、PA++++、UV耐水性★★



トーンアップUVエッセンスは日常からレジャーまで幅広く活躍。

ヒアルロンセラムUVの進化ポイント

日中補水※1の発想で処方刷新



べたつかずパウダーフリーで、衣服やカバンに色移りしにくい仕様。

3種類のヒアルロン酸※4を最大濃度配合※5



紫外線ダメージによる乾燥から肌を守り、塗るたびにうるおう使用感を実現。

肌解放感処方



肌負担の少ない設計で、べたつきが苦手な方も快適に使用可能。

SPF50+、PA++++、UV耐水性★★



毎日の紫外線対策として心地よく使えるラインナップです。

毎日続けたくなる透明感UV対策

スキンアクア新色ホワイトとリニューアル処方は、肌の透明感※2を叶えつつ、快適な使用感で毎日続けやすい日やけ止めです。

トーンアップUVエッセンスとヒアルロンセラムUVはSPF50+、PA++++でしっかり紫外線対策。

汗や水にも強く、べたつきにくい仕上がりで、メイク前の使用も快適♡2026年2月の発売を前に、12月1日より一部店舗・ECで先行販売開始です♪