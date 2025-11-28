「飾らないのに女っぽい」 デニム上手な人の「選びの差」着る服の点数が増える冬こそ、デニムにとっても工夫のしがいがある季節。といっても、難しい合わせは不要。必要なのは「形はベーシック・素材やディテールなどちょっとした部分で変化をつける」こと。ツヤのあるサテンや、表情豊かなニット、あるいはデニム自体のダメージ感。見慣れた「単純な服」でも、質感を少し変えるだけで「ただのシンプル」とは一線を画す仕上がり