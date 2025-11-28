ＢＣＣは高い。２７日取引終了後、ダイワボウホールディングスと資本・業務提携すると発表した。両社間の人材交流やノウハウ・経験を共有して事業領域を拡大し、業務面での提携・協力関係を構築していく狙いがある。第三者割当増資により、ダイワボウに対し３０万株（増資後の議決権割合２１．２６％）を割り当てる。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRES