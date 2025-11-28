「間違いありません。すべて事実です」奈良県・大和西大寺駅前で安倍晋三元首相が凶弾に倒れてから3年4カ月。10月28日の初公判で、裁判官から罪状認否について問われた山上徹也被告（45）は、消え入るような声でこう述べた。「間違いありません。すべて事実です。法律上どうなるかは弁護士に任せます」殺人罪を認めた山上の表情はほとんど変わることなく、裁判は淡々と進んだ。「生きているべきではなかった」と語った山上被告