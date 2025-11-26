小学生の頃から“唯一の推し”として鈴木愛理さんを愛し続けてきた櫻井優衣。そこで今回は、Rayモデルとして活躍する彼女が、鈴木愛理さんとの出会いから現在までの深すぎる愛を語ります。推しがくれたエネルギーや心の支え、その尊さをたっぷりお届け♡ 櫻井優衣の人生を変えた推しへの手紙FRUITS ZIPPER・櫻井優衣の人生の目標となった鈴木愛理という推しの存在。直筆ファンレターとともに深すぎる愛と尊敬の気持ちを