直筆ファンレターも♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】が語る“推し”への愛とは？

小学生の頃から“唯一の推し”として鈴木愛理さんを愛し続けてきた櫻井優衣。そこで今回は、Rayモデルとして活躍する彼女が、鈴木愛理さんとの出会いから現在までの深すぎる愛を語ります。推しがくれたエネルギーや心の支え、その尊さをたっぷりお届け♡

FRUITS ZIPPER・櫻井優衣の人生の目標となった鈴木愛理という推しの存在。直筆ファンレターとともに深すぎる愛と尊敬の気持ちを語ります。

Check! カッコ可愛い憧れの存在との出会い

「小学生の頃、アイドルのダンスを完コピするのが流行っていたんです。いろんなアイドルを真似していたなかで、YouTubeでたまたま見つけたのが、Buono!時代の鈴木愛理さん。

もう衝撃でした。アイドルなのにこんなにカッコいい人がいるなんて！って。ダンスも表情もすべてが初めての感動で、そこから℃-uteの愛理さんを知り『え、笑顔かわよー！！』って一気に沼落ちしました。

カッコよさに惹かれて、可愛さのギャップで撃ちぬかれた感じです。歌もダンスも完璧で、カッコよくて可愛い--そんなすべてを持ちあわせているこの人こそ“アイドル”なんだって思いました。

ライブの表現力も圧巻で、エネルギーをもらえます。そしてここにいたるまでにどれだけの努力を重ねたのかと思うと、感動して泣けてくるというか。

バラエティで見せる明るくて元気な素の姿も大好きで、くしゃっと笑う笑顔には『うはぁ〜』って自然と声がもれだすくらい悶えちゃうというか。

私にとって推しの存在って、子を思う親に近い、そんな愛情を抱いている気がするんです。誰よりも可愛くて、絶対に危険な目にあってほしくない。

できることなら私が全力で守りたい！みたいな。私よりお姉さんなんですけど、娘のような感覚というか。愛理さんが幸せでいてくれたら今日が正解だって思うんです」