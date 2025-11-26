午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３９２、値下がり銘柄数は１７０、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、電気・ガス、銀行、鉱業、非鉄金属、卸売など。値下がりは海運のみ。 出所：MINKABU PRESS