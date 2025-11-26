午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４５７、値下がり銘柄数は１１８、変わらずは３１銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、情報・通信、電気・ガス、機械、銀行、金属製品など。値下がりは海運のみ。 出所：MINKABU PRESS