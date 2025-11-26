しまむらはしっかり。２５日の取引終了後に発表した１１月度（１０月２１日～１１月２０日）の月次売上速報で、主力のしまむら業態の既存店売上高が前年同月比１６．０％増と２ケタ増となり、８カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 気温の低下に伴い、婦人・紳士アウター衣料やインナー商品が売り上げを伸ばした。婦人・紳士アウター衣料では、特に「ＦＩＢＥＲＨＥＡＴ」の羽織