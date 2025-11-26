大塚ホールディングスは大幅高で４日続伸し、年初来高値を更新している。米国時間２５日、ＡＰＲＩＬ抗体「ＶＯＹＸＡＣＴ（シベプレンリマブ）」が「進行リスクのある成人のＩｇＡ腎症におけるタンパク尿の減少」の効能で、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から迅速承認を取得したと発表しており、材料視した買いを引き寄せている。同社によると、ＶＯＹＸＡＣＴはＩｇＡ腎症の発症と進行に大きく影響するＡＰＲＩＬを標的する世