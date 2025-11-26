4回目の打ち上げを控えた韓国型ロケット「ヌリ号」を発射台に据え付ける起立作業を終えた。韓国宇宙航空庁と韓国航空宇宙研究院は25日午後1時36分にヌリ号を全羅南道高興（チョンラナムド・コフン）にある羅老（ナロ）宇宙センター内の発射台に据え付け固定する作業を完了したと明らかにした。ヌリ号はこの日午前9時、特殊製作された無振動車両に載せられて羅老宇宙センター内の組み立て棟から外に引き出された。当初午前7時40分か