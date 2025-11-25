就活に失敗したのがはじまりだった昼は会社員、夜は人気配信者。そんな彼女がひそかに推す存在は…？／配信者・ハケンOLと手芸屋メロ1（1）激務に追われるファミレス社員・成田は、夕食中に流れてきた動画をぼんやりと眺めていた。画面に映っていたのは、カリスマ歌姫・夜崎ササ。その後、洗濯機の故障で訪れたコインランドリーで、先客の女性にふと違和感を覚える。どこかで見たことがあるその顔は、なんと先ほど動画で見ていたサ