11月初旬、都内で映画『汝、星のごとく』の撮影をしていたのは、俳優の横浜流星だ。「タクシーに乗り込んだ横浜さんが降りるやいなや、猛ダッシュで店内に駆け込むシーンを撮影していました。しばらくすると、横浜さんが店内から出てきて、タクシーに乗り込みどこかへ。すると、また横浜さんがタクシーから降りてきて店内に駆け込む──と、何度も同じシーンを撮影していました。撮影現場は、都内でも有数の高級ブランド店が立