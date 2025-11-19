メリーチョコレートは、バレンタイン限定コレクション「キャラメル浪漫」を2025年12月23日(火)より公式オンラインショップで予約開始♡大正浪漫の世界観とキャラメルの魅力を融合した、時代を超えて愛される味わいが楽しめます♪全国の百貨店・量販店でも2026年1月上旬より順次展開予定で、贈り物にもぴったりです。 キャラメル浪漫のラインナップ キャラメルチョコレイト 価格：8個入1,404円／6個入1,080