メリーチョコレートのバレンタイン限定♡キャラメル浪漫コレクション

メリーチョコレートは、バレンタイン限定コレクション「キャラメル浪漫」を2025年12月23日(火)より公式オンラインショップで予約開始♡大正浪漫の世界観とキャラメルの魅力を融合した、時代を超えて愛される味わいが楽しめます♪全国の百貨店・量販店でも2026年1月上旬より順次展開予定で、贈り物にもぴったりです。

キャラメル浪漫のラインナップ

キャラメルチョコレイト



価格：8個入 1,404円／6個入 1,080円／3個入 540円

フルーツ×キャラメルの2層チョコやミルクキャラメルのアソート。

キャラメルミルフィーユ



価格：5個入 864円／3個入 540円

アーモンドとキャラメルチップ、カカオキャラメルクリーム、パイが織りなす味わい。

塩キャラメルトリュフ



価格：14個入 1,620円／5個入 540円

キャラメルパウダー入りミルクチョコにフレークやクランチを混ぜ、塩味がアクセント。

キャラメル浪漫ボックス



価格：16個入 2,484円

全ラインナップが楽しめる贅沢なアソートボックス。

販売店舗と予約情報

予約はメリーチョコレート公式オンラインショップにて2025年12月23日(火)10時より開始。商品は2026年1月中旬より順次発送されます。

全国百貨店・量販店でも1月上旬より順次販売予定で、百貨店販売店舗は公式バレンタイン特設サイトにて確認可能です。

キャラメル浪漫で贅沢なバレンタインを♡

メリーチョコレートの「キャラメル浪漫」は、大正浪漫の趣を感じるバレンタイン限定コレクション♡

キャラメルチョコレイトやキャラメルミルフィーユ、塩キャラメルトリュフ、16個入りアソートボックスまで揃い、どれも贈り物や自分へのご褒美にぴったり♪

公式オンラインショップや全国百貨店で、特別な甘いひとときを楽しんでください。