メリーチョコレートのバレンタイン限定♡キャラメル浪漫コレクション
メリーチョコレートは、バレンタイン限定コレクション「キャラメル浪漫」を2025年12月23日(火)より公式オンラインショップで予約開始♡大正浪漫の世界観とキャラメルの魅力を融合した、時代を超えて愛される味わいが楽しめます♪全国の百貨店・量販店でも2026年1月上旬より順次展開予定で、贈り物にもぴったりです。
キャラメル浪漫のラインナップ
キャラメルチョコレイト
価格：8個入 1,404円／6個入 1,080円／3個入 540円
フルーツ×キャラメルの2層チョコやミルクキャラメルのアソート。
キャラメルミルフィーユ
価格：5個入 864円／3個入 540円
アーモンドとキャラメルチップ、カカオキャラメルクリーム、パイが織りなす味わい。
塩キャラメルトリュフ
価格：14個入 1,620円／5個入 540円
キャラメルパウダー入りミルクチョコにフレークやクランチを混ぜ、塩味がアクセント。
キャラメル浪漫ボックス
価格：16個入 2,484円
全ラインナップが楽しめる贅沢なアソートボックス。
販売店舗と予約情報
予約はメリーチョコレート公式オンラインショップにて2025年12月23日(火)10時より開始。商品は2026年1月中旬より順次発送されます。
全国百貨店・量販店でも1月上旬より順次販売予定で、百貨店販売店舗は公式バレンタイン特設サイトにて確認可能です。
キャラメル浪漫で贅沢なバレンタインを♡
メリーチョコレートの「キャラメル浪漫」は、大正浪漫の趣を感じるバレンタイン限定コレクション♡
キャラメルチョコレイトやキャラメルミルフィーユ、塩キャラメルトリュフ、16個入りアソートボックスまで揃い、どれも贈り物や自分へのご褒美にぴったり♪
公式オンラインショップや全国百貨店で、特別な甘いひとときを楽しんでください。