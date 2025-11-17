岩手県内の市街地で１６〜１７日、クマの出没が相次いだ。けが人や物的被害はなかったが、岩手県警などが注意を呼びかけている。岩泉署によると、１７日午前６時頃、岩泉町岩泉の住宅街で、親子とみられるクマ２頭が柿の木に登っているのを通行人が見つけ、同署に通報した。クマは木の上で柿を食べるなどして約１３時間にわたり居座り続けたが、同日午後７時過ぎに木から降りて、西側に立ち去った。現場は町立岩泉小学校から