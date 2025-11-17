ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > クマに襲われたラーメン店の従業員 応戦も「セメントを殴っている感… クマ（動物） 青森県 時事ニュース ABEMA TIMES クマに襲われたラーメン店の従業員 応戦も「セメントを殴っている感じ」 2025年11月17日 11時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 青森県・三戸町のラーメン店の従業員が、クマと遭遇した体験を語った 襲われてすぐに応戦したが「セメントか何かを殴っている感じ」と回顧 大外刈りのように足を引っ掛けるとクマが転がり、そのまま逃げていったそう 記事を読む おすすめ記事 レジで「俺が先にいただろ！」割り込みの指摘に、逆ギレ！ 迷惑客を退散させた【店員の一言】とは 2025年11月14日 7時31分 建築現場で作業員2人死亡、千葉 ガスが充満か、船橋市 2025年11月17日 16時25分 「逃げたら死ぬ」襲ってきたクマをボコボコに殴り大外刈りで“返り討ち”にしたラーメン店員（57）の告白「クマは硬かった」右目付近は10針の傷、脇腹は骨折〈青森・クマラーメン店襲撃〉 2025年11月17日 11時20分