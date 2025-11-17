餃子専門店の大阪王将は、2025年11月17日から30日まで、餃子1人前を注文すると「餃子1人前無料券」が1枚もらえるキャンペーンを、全国の店舗で開催しています（一部店舗を除く）。今年は餃子の種類が拡大 2025年11月17日から、餃子を食べた分だけもらえる「餃子1人前無料券」プレゼントキャンペーンを開催中。期間中に、店内飲食かテイクアウトで「元祖餃子」「ニンニク肉肉肉餃子」「水餃子」「うまっ塩餃子」を注文すると、餃子1