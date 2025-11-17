【大阪王将】今だけ「餃子無料券」配布中！1人前食べるごとに無料券もらえるのお得すぎる...《30日まで》

餃子専門店の大阪王将は、2025年11月17日から30日まで、餃子1人前を注文すると「餃子1人前無料券」が1枚もらえるキャンペーンを、全国の店舗で開催しています（一部店舗を除く）。

今年は餃子の種類が拡大

2025年11月17日から、餃子を食べた分だけもらえる「餃子1人前無料券」プレゼントキャンペーンを開催中。

期間中に、店内飲食かテイクアウトで「元祖餃子」「ニンニク肉肉肉餃子」「水餃子」「うまっ塩餃子」を注文すると、餃子1人前（1皿）につき「餃子1人前無料券」が1枚もらえるキャンペーンです。

25年は、「餃子1人前無料券」をもらえる対象餃子が拡大。王道「元祖餃子（焼、生）」や、「ニンニク肉肉肉餃子」「うまっ塩餃子」「水餃子」の1人前に加えて、1人前餃子がつくセットや定食でも無料券がもらえます。

「餃子1人前無料券」の使用期間は、12月1日から26年1月31日まで。

無料券の使用は、「元祖餃子（焼・生）」「ニンニク肉肉肉餃子」「うまっ塩餃子」のいずれか1人前が対象です。

詳しくは各店舗の店舗情報を確認してください。