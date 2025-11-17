イタリア代表は16日、FIFAワールドカップ26欧州予選グループI第10節でノルウェー代表に1−4と大敗した。3大会ぶりのワールドカップ出場を目指すイタリア代表は、欧州予選グループIの初戦でノルウェー代表に0−3と完敗したが、その後はジェンナーロ・ガットゥーゾ監督のもとで6連勝。首位ノルウェー代表との「3」ポイント差を維持し続け、現地時間16日には大逆転での首位浮上、本大会出場権獲得を目指し『サン・シーロ』での大