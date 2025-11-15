女優の井川遥が１４日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、学生時代の衝撃のモテエピソードが明かされた。井川の学生時代の友人を取材したＭＣの藤ヶ谷太輔が「タレントさんのモテエピソードの中で一番じゃないかな」と切り出し、高校の新入生歓迎会で「井川さんが入場された時に、あまりのかわいさにビッグウェーブができた」と、井川の友人から聞いたモテエピソードを披露した。藤ヶ谷が「覚えてますか？」