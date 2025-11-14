現地11月13日に行なわれた北中米ワールドカップの欧州予選第７節で、イタリアはアウェーでモルドバと対戦。格下相手に苦しむ時間もあったが、２−０で勝利を収めた。これでジェンナーロ・ガットゥーゾ新体制になってから５連勝で、勝点は18に到達。しかし、首位ノルウェーもエストニアを４−１で下したため、勝点差は３のままだ。得失点差は17と大きく開いていて、16日の最終節で直接対決を控えているとはいえ、逆転は極めて