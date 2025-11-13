ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は11月17日、全国の店舗で新作ピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ」を発売する。人が集まる機会が増える年末年始に向け、皆で楽しめる贅沢感のあるピザに仕上げた。価格はデリバリー･Mサイズで4,380円(税込、以下同)。持ち帰りは半額の2,190円。販売期間は2026年1月12日まで。〈牛肉×海老の新作ピザ〉今回発売する「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ」は、レギュラー商品で定