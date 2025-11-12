東京・歌舞伎町でさきほど、血を流している人とナイフが見つかり、警視庁が詳しい状況を調べています。午後5時20分頃、新宿区歌舞伎町のビルの非常階段で「フルーツナイフを手に持っている人がいる」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ血を流していた人が見つかり、病院に運ばれました。運ばれた人は意識があり、現場ではナイフも見つかったということです。警視庁は詳しい状況を調べています。 