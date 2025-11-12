太陽の表面で起きる爆発現象「太陽フレア」が観測され、国の研究機関はきょうからあすにかけて、GPSなどに影響が出るおそれがあると注意を呼びかけています。情報通信研究機構によりますと、日本時間のきのう午後7時過ぎに太陽の表面で起きる爆発現象「太陽フレア」が発生したということです。規模は5段階のうち、最も上のクラスの大規模な爆発だったとしています。これにより、地球に向けて高温のガスの塊が噴出し、きょうからあ