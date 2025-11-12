SIEが発売する「プレイステーション5デジタル・エディション日本語専用」（同社提供）ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は12日、家庭用ゲーム機「プレイステーション（PS）5」の日本語専用モデルを21日に国内で発売すると発表した。希望小売価格は5万5千円で、多言語に対応した現行モデルより1万7980円安い。12日で初期モデルの発売から5周年を迎えるのを機に、新規ユーザーの獲得につなげたい考えだ。発