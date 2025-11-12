¡Ö¤¦¤Þ¤¤±·¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á¤ËËÜ³Ê¤¦¤Ê½Å¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥­¥å¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤¦¤Ê¤®¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö±·¤ÎÀ®À¥¡×¡£2022Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢±·¤ÎÀ®À¥¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ÊFC¡ËÊý¼°¤ÇÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢ÁÏ¶È¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç381Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡£Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦»³ËÜ¾»¹°»á¤¬·Ç¤²¤ë400Å¹ÊÞ¤ÎÂçÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì