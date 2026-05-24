自分より弱そうな女性などを狙ってわざと体当たりしてくる「ぶつかりおじさん」だが、時には大人の男性がターゲットにされることもある。投稿を寄せた東京都の30代男性（サービス・販売・外食）は、数年前の夏に仕事で秋葉原駅に行った際、予期せぬ被害に遭ったという。「改札を出て10歩くらい歩いたとこで170センチ、中肉中背の40〜50代の男性がぶつかってきました」「私は男なのでまさかぶつかられるとは思ってもおらず」男性は