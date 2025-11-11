全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町の老舗洋食店『キッチンビバ』です。味・量・安さ、全てに文句のつけようがない！いやぁワンパクだねぇ。ドカンと大きなメンチカツ＆生姜焼きにたっぷりナポリタンの付け合わせ、おまけに見本の食品サンプルにはないサービスの目玉焼きまで!?ふふ、神保町に縁ある人ならもうお気づきだろうか。ここは創業65年目にして今年4月に