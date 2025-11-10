収監先の刑務所に向け自宅を出るフランスのサルコジ元大統領＝10月21日、パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス・パリの裁判所は10日、禁錮5年の判決を言い渡され10月にパリのサンテ刑務所に収監されたサルコジ元大統領（70）の仮釈放を認め、司法監視下に置くと決定した。フランスメディアが伝えた。サルコジ被告は戦後フランスの第5共和制で大統領経験者として初めて収監されていた。パリの裁判所は9月、2007年のフラ