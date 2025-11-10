西武がポスティングシステムを利用した大リーグ挑戦を認めると発表プロ野球・西武は10日、今井達也投手のポスティングシステムを利用した大リーグ挑戦を認めると発表した。どのメジャー球団が獲得に動くか注目される中、代理人がスコット・ボラス氏になると米記者が伝えている。全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者は同日、Xを更新。「タツヤ・イマイは、スコット・ボラス氏が運営するボラス・コーポレーション