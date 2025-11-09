“婚活垢”と呼ばれるアカウントがある。その名の通り、自らの婚活の様子を配信するアカウントだ。ラウンジのヌシさん（@healthy359）は現在30代半ば。婚活のスタートは22歳と若いが、一度も結婚したことはない。婚活で出会った男性は300名以上。会えば会うほど目だけが肥えた。「年収1000万円以上の男性と結婚する」を掲げて、鋭意活動中だ。彼女が婚活にハマった理由について、深堀りした。◆「年収1000万円以上の男性との結婚