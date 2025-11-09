今季こそ――その願いは叶わなかった。横浜FCのJ２降格が決まった。11月８・９日に開催されたJ１第36節。前節終了時点で、横浜FCは勝点32で降格圏の18位。残留圏の17位・横浜F・マリノスは勝点37だった。８日に横浜FCは鹿島アントラーズと対戦し、１−２で敗戦。９日には横浜FMが京都サンガF.C.と相まみえ、３−０で勝利。この結果、残り２節で横浜FMとの勝点差は「８」に。横浜FCの18位以下が確定した。 コロナ禍で