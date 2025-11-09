スズキ「ジムニーノマド」受注再開決定！ 人気5ドア、納期問題なお深刻か ユーザーからは不満も2025年1月の国内発表以来、常に市場でその動向が注目されてきたのが、スズキ「ジムニーノマド」（以下ノマド）です。ノマドは発表後わずか4日で注文が5万台を越えたため、今は受注が止まっているモデルです。【画像】超カッコいい！ これが「“5ドア”ジムニー」です！（30枚以上）そんなノマドですが、2025年10月27日にスズキは