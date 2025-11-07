モデルのカイア・ガーバーと、母であり90年代にスーパーモデルブームをけん引したシンディ・クロフォードが「LACMAアート+フィルムガラ 2025」に来場。まるでアートやフィルムから抜け出たような美しい母娘2ショットを披露した。【写真】まるで絵画シンディ・クロフォード＆カイア・ガーバー親子が美しすぎる！（全身ショット）PageSixによると、現地時間11月1日、「LACMA」の名で知られるロサンゼルス・カウンティ美術館に