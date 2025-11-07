お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、初めての一人暮らしで支払った家賃の金額を明かし、話題となっている。【映像】紅しょうが稲田の家賃11月6日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から住まいにまつわるトークが展開された。「今日ですね、日本で初めて木造アパートが完成した『アパート