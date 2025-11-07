ボクシングのダブル世界戦（１２月１７日、東京・両国国技館）の開催発表会見が６日、都内で行われ、ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が同級暫定王者ノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝と団体内統一戦を行うことが決定。当初の対戦予定だった正規王者のアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝が試合から遠ざかるため変更となり、世界５階級制覇王者との激突になった。ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高