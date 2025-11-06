友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイト先にた困ったお客さんについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公はファーストフード店でバイトしています。ある日の混雑時、なにも注文せず席に座るお客さんがやってきました。主人公はなにも注文しないお客さんに注意をしますが、返答は「水3つで！