コニカミノルタが急反発、カイ気配スタートで５００円台後半に水準を切り上げている。同社は５日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表した。最終利益を従来予想の２４０億円から２７０億円（前期は４７４億８４００万円の赤字）に増額しており、これを手掛かり材料に投資資金が流入した。ここ外国為替市場で円安傾向にあることに合わせ、下期想定為替レートを円安方向に修正（対ユーロで１ユー