冬の光がゆらめき、肌にも透明なきらめきをまといたくなる季節がやってきます。11月21日発売のルナソルの冬限定コレクション「Prismatic Labyrinth」は、そんな気分に寄り添う幻想的なラインナップです。■コンセプトは「Prismatic Labyrinth」柔らかな色と揺らめく光。冬らしいロマンティックで幻想的な景色を楽しめるのが冬のコレクション「Prismatic Labyrinth」です。ラインナップは「アイカラーレーションN」、「モノアイカ