焼肉チェーン「牛角」は、2025年11月4日(火)から、人気焼肉6種に「2時間飲み放題」と「枝豆食べ放題」がセットになった新メニュー「焼肉酒場」(税込2,178円)を平日限定で提供している。※販売期間:2025年11月4日(火)〜11月21日(金)【平日限定】2025年11月4日（火）〜21日（金）「焼肉を食事だけでなく、飲みの場として楽しむ」スタイルが、近年注目を集めていることから、牛角では“焼肉×居酒屋”をテーマにした「焼肉酒場」メニ