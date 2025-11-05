きのう夜、栃木・小山市の住宅に3人組の男が押し入り、住人女性の顔を殴るなどして逃走しました。きのう午後10時半ごろ、小山市大川島の住宅で「外国人3人がガラスを割った」と住人から通報がありました。警察によりますと、住人が家族で寝ていたところ、3人組の男が押し入り、住人女性（69）の顔や腕を棒のようなもので殴るなどの暴行を加え、現場から逃走したということです。女性は頭から血を流して病院に運ばれました。通報し