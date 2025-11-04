商船三井が後場に急落した。同社は４日正午、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想を従来の２０００億円から１８００億円（前期比５７．７％減）に下方修正しており、嫌気されたようだ。コンテナ船関連で新造船供給圧力と中国国慶節後の需給環境の悪化を見込み、利益予想を引き下げた。一方、連結の売上高予想は１兆７３１０億円から１兆７５００