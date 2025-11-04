４日前引けの日経平均株価は前営業日比５０円２０銭安の５万２３６１円１４銭と小反落。前場のプライム市場の売買高概算は１４億１５１７万株、売買代金概算は４兆２５４６億円。値上がり銘柄数は１０８５、対して値下がり銘柄数は４８９、変わらずは４０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は気迷いムードのなか、前日終値を挟んでプラス圏とマイナス圏を往来する展開となり、結局小幅に下落して着地した。前日の