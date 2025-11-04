午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８８８、値下がり銘柄数は６７７、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、ゴム製品、電気機器など。値下がりで目立つのは小売、サービス、保険など。 出所：MINKABU PRESS