名古屋市の主婦殺害事件 逮捕された女「26年間毎日不安だった」

  • 26年前に名古屋市で主婦の女性を殺害したとして、69歳の女が逮捕された件
  • 女は逮捕されるまでのこの26年間について「毎日不安だった」と供述したそう
  • また、女は被害者の夫と同級生で、好意を寄せていたとのこと
名古屋市西区の主婦殺害事件

