ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 名古屋市の主婦殺害事件 逮捕された女「26年間毎日不安だった」 名古屋市西区の主婦殺害事件 時事ニュース CBC NEWS 名古屋市の主婦殺害事件 逮捕された女「26年間毎日不安だった」 2025年11月3日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 26年前に名古屋市で主婦の女性を殺害したとして、69歳の女が逮捕された件 女は逮捕されるまでのこの26年間について「毎日不安だった」と供述したそう また、女は被害者の夫と同級生で、好意を寄せていたとのこと 記事を読む