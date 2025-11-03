子どもの健診(健康診査)はその子の身長や体重だけでなく、心や運動、言葉の成長もみられる場。「この子はどれだけ成長したかな？」と楽しみな方もいると思いますが、中には行きたくないと感じる方も。のんまる@育児絵日記(@non_maru915)さんもその1人で、つい他の子と娘・しーちゃんを比べてしまいます。頑張っているのにうまくいかない…そんな葛藤と気づきを描く『長く感じた1歳半健診』をごらんください。 ©no