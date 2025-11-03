「ジャパンモビリティショー2025」で発表されたスズキの軽EVコンセプトモデル「vision e-Sky」と同社の鈴木俊宏社長（写真：つのだよしお／アフロ）（井元 康一郎：自動車ジャーナリスト）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]火花を散らす「VISION e-Sky」と「RACCO」10月31日に開幕した第2回「ジャパンモビリティショー2025」。大型トラック、超高級車から軽自動車、さらには超小型モビリティと多種多様なクルマが出品され