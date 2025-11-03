スポニチスポニチアネックス

槙原寛己氏 ドジャース・山本由伸はピンチでも冷静「真のエースに」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 槙原寛己氏が、ドジャース山本由伸について「中0日」で先発したと語った
  • 疲労はピークで、それでいて落ち着き払った投球には恐れ入るとコメント
  • 個人を捨てた奮闘はチームメートの絶大な信頼を得たはずだと述べた
記事を読む

おすすめ記事

  • ８回１死一、二塁、中前適時打を放つ佐藤輝明（カメラ・池内　雅彦）
    【日本シリーズ】阪神・佐藤輝明がバース超え日本Ｓ４戦連続打点も…「もう１点」届かず崖っぷち３連敗 2025年10月30日 5時35分
  • 力投した山本由伸（左）に声をかける大谷翔平（ロイター）
    【ドジャース】死闘を制して連覇達成　連夜の力投の山本由伸に大谷翔平「世界一の投手です」 2025年11月2日 13時39分
  • 【写真・画像】甲子園騒然！阪神・大竹の“超遅球”に球場どよめき 衝撃の「69km/h」に柳町も体勢崩す「これは打てない」「まさか2球続けて」　1枚目
    甲子園騒然！球場どよめく阪神・大竹の“超遅球”　衝撃の「69km/h」に柳町も体勢崩す「これは打てない」「まさか2球続けて」 2025年10月31日 21時50分
  • 　３回、大谷から２ランを放ち一塁を回るブルージェイズ・ゲレーロＪｒ．（提供・共同通信社）
    ブルージェイズが逆転で２勝２敗のタイ　ゲレーロJr.が大谷翔平から値千金の逆転決勝弾　失投を一発で仕留める　前日死闘のリベンジ果たす 2025年10月29日 12時6分
  • 無失点リリーフで試合を締め胴上げ投手となった山本由伸
    ドジャース、激闘制し球団初のWS連覇　山本由伸が異例の連投でスーパー救援＆今シリーズ3勝目！ 2025年11月2日 13時23分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
    2. 2. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
    3. 3. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
    4. 4. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
    5. 5. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
    6. 6. DASH村出演 三瓶金光さん死去
    7. 7. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
    8. 8. 正直不快…歯医者で決意の訴え
    9. 9. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
    10. 10. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
    1. 11. 主婦殺害 女は夫宅近くで生活
    2. 12. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
    3. 13. 広瀬すず 男性の嫌な服装明かす
    4. 14. 「ヤマモトはGOATだ！」　MVP由伸にロバーツ監督がセレモニーで絶叫　送った最大級の賛辞
    5. 15. ひき逃げ 目撃者が自宅まで追跡
    6. 16. 山本由伸「久しぶりに涙が出た」
    7. 17. 松本人志復帰 乙武氏が涙の感謝
    8. 18. Amazon配達で副収入 意外な利点
    9. 19. Golden SixTONES 緊急事態に衝撃
    10. 20. 楽天ペイでお得に決済する方法
    1. 1. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
    2. 2. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
    3. 3. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
    4. 4. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
    5. 5. 主婦殺害 女は夫宅近くで生活
    6. 6. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
    7. 7. ひき逃げ 目撃者が自宅まで追跡
    8. 8. 窓割られ窃盗被害 埼玉で相次ぐ
    9. 9. クマ被害 西日本で少ない背景
    10. 10. 主婦殺害 当時2歳長男の心境
    1. 11. 町道で5歳がはねられ死亡 鳥取
    2. 12. 電車で大音量スマホ 沈黙の車内
    3. 13. 岩屋毅前外相 高市政権に注文
    4. 14. 女児遺体食い尽くした 熊の恐怖
    5. 15. 高市氏の外交 石破氏と違い明確
    6. 16. 高市内閣の支持率82% 外交評価も
    7. 17. 横浜に頭部がない遺体 死因不詳
    8. 18. 上半身だけの遺体を発見 横浜市
    9. 19. ド軍は連覇 米国ファンは歓喜
    10. 20. 駅トイレに不審物 中身は複数DVD
    1. 1. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
    2. 2. 膀胱炎も…女性のお尻の拭き方
    3. 3. 秋の叙勲　旭日大綬章に竹中平蔵さんら　受章者発表
    4. 4. 地面師事件「ニセ息子」見破る
    5. 5. 薬物で逮捕も…売人続ける大学生
    6. 6. 進次郎氏 中国に強い懸念を表明
    7. 7. ツキノワグマ食べた 注目集める
    8. 8. 紀子さま言い間違い 注目集まる
    9. 9. 田久保氏失職も「やりきれない」
    10. 10. 生前整理「悲しい依頼」の実態
    1. 11. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
    2. 12. 高市氏 解散を考えている暇ない
    3. 13. 公設秘書側への発注中止　維新藤田氏、疑惑報道受け
    4. 14. 石破氏より 高市氏は「積極的」
    5. 15. 首相の地元で「高市フィーバー」
    6. 16. クマの狡猾さ 太刀打ちできない
    7. 17. 怒らない人ほど注意が必要な訳
    8. 18. 岐阜県美濃市長選で自民推薦の新人が落選
    9. 19. 高市内閣の閣僚にスキャンダル連鎖の予兆…支持率絶好調ロケットスタートも不穏な空気
    10. 20. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    1. 1. 習氏 シーシー大統領に祝意伝え
    2. 2. 女に仮釈放なしの終身刑 仏で初
    3. 3. 「飼いカンガルー」を捕獲 米国
    4. 4. 中国で「工業観光」ブーム到来か
    5. 5. いじめ疑惑の俳優 1審で敗訴
    6. 6. メキシココンビニ火災 23人死亡
    7. 7. トランプ氏「G2」は異例の使用
    8. 8. 死刑で銃弾150発 脱北者語る現実
    9. 9. 韓国女優と結婚 18歳ゴルファー
    10. 10. 英の列車内で刺傷事件 9人が重体
    1. 11. 米格安航空 旅客機が急降下
    2. 12. 宇宙で医薬品を宇宙で製造へ
    3. 13. EU公式24言語でAI開発 対抗へ
    4. 14. 手を繋いだら逮捕? 北の恋愛事情
    5. 15. 中国初のテーマ型没入体験列車
    6. 16. 英列車内で乗客が次々と刺される
    7. 17. 「世紀の談判」米中会談の雰囲気
    8. 18. 高市氏と台湾の握手 中国が抗議
    9. 19. 李在明氏 高市首相と会談した訳
    10. 20. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. ヤクルト1000ブーム終了で急失速
    3. 3. iPhone Air 需要ほぼなかった?
    4. 4. 信用組合が反社に計10億円提供か
    5. 5. 国保 外国人らの保険料前納可に
    6. 6. 港区 住民の6人に1人が「社長」
    7. 7. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    8. 8. ボンカレー ひときわ好調なわけ
    9. 9. キーコーヒー「10秒でコーヒー」
    10. 10. 退職代行に抵抗 5.5万で辞めた訳
    1. 11. 紙ストロー廃止 企業のジレンマ
    2. 12. 中学受験が子の生涯所得に影響か
    3. 13. NISAとiDeCo どちらがお得なのか
    4. 14. くら寿司「極上かに」フェア開催
    5. 15. 「繰上げ受給」のデメリット
    6. 16. 横浜市「住民税が高い」ワケ推測
    7. 17. ANA系「コスパ最強航空」休止へ
    8. 18. でん六「やみつきコンソメ味」
    9. 19. 老後資金が消えた「悪夢」とは
    10. 20. 食べ放題 安さの裏にある最適化
    1. 1. 楽天ペイでお得に決済する方法
    2. 2. LINE1人グループ 便利な活用術
    3. 3. モビショー開幕 注目の「車」
    4. 4. 宇宙服にも採用 防寒アウター
    5. 5. Amazonタブレットが40%オフに
    6. 6. 「SNSが誤情報を拡散して選挙に影響を与える仕組み」などを研究するためのデータアクセスをMetaとTikTokが妨害している
    7. 7. iPhoneはAIがろくに機能してない
    8. 8. 「えきねっと」2000ポイントも
    9. 9. 吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
    10. 10. 国内製造の厚地靴下がこの冬いい仕事してくれそう。岩盤浴みたいな温かさが続くよ
    1. 11. 「iOS14」さっそく脱獄される?
    2. 12. ミニマルなバックパックが便利
    3. 13. iPodよりリーズナブルで高音質
    4. 14. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    5. 15. 地球に飛来する隕石、ほとんどはわずか3つの小惑星が起源か
    6. 16. 純正キーボードがないiPad mini
    7. 17. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
    8. 18. ISSの25周年 船内記録を公開
    9. 19. これを足すだけでほっこり。秋の“ちょい冷え” を救うアイテム
    10. 20. 収納力も使いやすさも文句なし。長財布から変えたい人や2つ目の財布としてもおすすめなのがコレ
    1. 1. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
    2. 2. 「ヤマモトはGOATだ！」　MVP由伸にロバーツ監督がセレモニーで絶叫　送った最大級の賛辞
    3. 3. 山本由伸「久しぶりに涙が出た」
    4. 4. 原監督 全日本大学駅伝の予想は
    5. 5. WS連覇の裏で「大谷びいき」物議
    6. 6. ドジャースが球団史上初のWS連覇！ロバーツ監督「ショウヘイ、ヨシノブ、ロウキ 日本のファンは彼らを誇りに思っていい」
    7. 7. 由伸を引退カーショー絶賛「これ以上ヤマに何言える？」　金満批判には「俺たちは給料以上の働きだ」
    8. 8. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
    9. 9. 敗北のブ軍監督 本当につらい
    10. 10. ド軍・山本の歴史的力投に米衝撃
    1. 11. 山本由伸の帽子など殿堂入りへ
    2. 12. 引退カーショー「オーマイゴッシュ！」　目に涙が…世界一で223勝＆ド軍一筋18年のキャリアに幕
    3. 13. 朗希 味方HRに「マジ?」と反応
    4. 14. MLB史に刻まれた「235球」の伝説
    5. 15. 大谷が点滴受けていた 満身創痍
    6. 16. 「無責任な球」投げない由伸の今
    7. 17. 由伸 中0日から一夜明け喜び投稿
    8. 18. 大谷翔平「由伸が世界一の投手」
    9. 19. ドジャース　優勝パレードは日本時間4日に開催　36年ぶり開催の昨年は25万人が集結
    10. 20. ハム達 日本人のド軍ブーム嫌い
    1. 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
    2. 2. DASH村出演 三瓶金光さん死去
    3. 3. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
    4. 4. 広瀬すず 男性の嫌な服装明かす
    5. 5. 松本人志復帰 乙武氏が涙の感謝
    6. 6. Golden SixTONES 緊急事態に衝撃
    7. 7. 高市首相を批判 柴田淳が炎上
    8. 8. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
    9. 9. スーパー戦隊終了 不倫報道影響?
    10. 10. 「握手会0人」アイドルに大行列
    1. 11. 英孝 好きなものを伝えない理由
    2. 12. アキ子 テレビレギュラー0本に
    3. 13. 二階堂が松本復帰喜ぶ投稿 賛否
    4. 14. 押尾学氏 自ら志願した刑務作業
    5. 15. 一茂「俺らのこと舐めてる?」
    6. 16. 国分問題 TOKIO-BAで「異変」か
    7. 17. ニコルがモデル説教「老害」の声
    8. 18. 元俳優・押尾学 獄中生活明かす
    9. 19. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
    10. 20. セクシー田中さん悲劇で業界激変
    1. 1. 正直不快…歯医者で決意の訴え
    2. 2. きれい事ではない...父の医療費
    3. 3. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    4. 4. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
    5. 5. 白雪姫を現代にオマージュ 反響
    6. 6. 1枚でもきまる GUの白ロンT
    7. 7. 娘に不倫見られ...母親が孤立
    8. 8. 立てたまま荷物出し入れ 便利さ
    9. 9. 3COINSで人気のスマホショルダー
    10. 10. 秋冬コーデ 出番増ニットTOPS
    1. 11. 「どタイプ」の顔と性格の不一致
    2. 12. 音量で若者に怒号 店去る男性
    3. 13. 「十川」はなんて読む？「とがわ」でも「じゅうがわ」でもありません！
    4. 14. GUメンズ「上品なきちんと見え」
    5. 15. 減量を成功させる食事制限のコツ
    6. 16. つま先で分かる 美しいブーツ
    7. 17. 「オートファジー」の知識とは
    8. 18. 小顔見えアウター 着こなしテク
    9. 19. 毒親育ちが対人関係悩みやすい訳
    10. 20. スタバの「ドリンクカスタム」

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得